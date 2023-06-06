Число погибших из-за суррогатного сидра в Ульяновской области достигло 20

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области увеличилось до 20, сообщает региональный Минздрав во вторник.

"По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

По данным Минздрава, в настоящее время 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах. "Состояние пострадавших варьирует от средней степени тяжести до тяжелого, у ряда пациентов отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.

И.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что большая часть пациентов госпитализирована в клиническую больницу №172 ФМБА России в Димитровграде. Один пациент получает лечение в областной детской клинической больнице, остальные находятся в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова.

"Для оказания медпомощи отравившимся организовано взаимодействие со всеми федеральными центрами в части проведения телемедицинских консультаций, возможен и очный приезд ведущих специалистов страны", - приводятся в сообщении ее слова.

Сидр с метанолом

Об отравлениях жителей Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, а также Удмуртии, в том числе с летальными исходами, стало известно накануне. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также сообщил, что в крови пострадавших обнаружен метанол.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр".

Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца предприятия Анара Гусейнова к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.