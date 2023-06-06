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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Затопленная часть Новой Каховки обесточена

Затопленная часть Новой Каховки обесточена
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Затопленная территория города Новая Каховка остается без электроснабжения после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, налажена поставка питьевой воды, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током. Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

"Каховский магистральный канал пока наполнен водой, однако ожидаем спад уровня воды в канале по мере обмеления Каховского водохранилища", - сообщил он.

В ночь на вторник были разрушены задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах начал подниматься, была организована эвакуация. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона совершила подрыв сооружений Каховской ГЭС. Возбуждено дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Новая Каховка
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