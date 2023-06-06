Власти Новой Каховки отметили незначительное снижение уровня воды в зоне затопления

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды, поднявшийся в городе Новая Каховка в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, немного опустился, сообщил во вторник вечером журналистам глава муниципалитета Владимир Леонтьев.

"Незначительно – буквально пара сантиметров за последнее время. Но я бы пока не стал утверждать, что это стабильная тенденция", - сказал он.

Ранее сообщалось о поднятии уровня воды в Новой Каховке на 12 метров.

Леонтьев уточнил, что с затопленных территорий на данный момент вывезено около 900 человек.

Как сообщалось, в ночь на вторник были разрушены задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона совершила подрыв сооружений Каховской ГЭС. Возбуждено дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.