Якутия снова направила на экспертизу скорректированный проект моста через Лену

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Якутии скорректировали проект моста через Лену и вновь отправили его в Главгосэкспертизу России, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев.

"Принято принципиальное решение Маратом Хуснуллиным (вице-премьер - ИФ), что мы должны переделать проектно-сметную документацию в части оптимизации тех или иных решений, не влияющих на безопасность самих конструкций. На прошлой неделе проект моста официально пошел на Главгосэкспертизу, которая должна дать окончательный вердикт по характеристикам и сметной стоимости моста", - сказал он.

По его словам, снова состоялся научно-технический совет, на котором ученые и мостостроители страны "высказались, что самый оптимальный вариант - тот, который предложен, вариант вантового моста".

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) для реализации проекта строительства моста через реку Лена. Правительство региона в январе 2020 года определило компанию концессионером строительства. В НИК структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" - 66,6%. Концессионное соглашение будет действовать в течение 25 лет.

В декабре 2020 года Сбербанк открыл 10-летнюю кредитную линию на 25 млрд рублей на строительство моста. Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивался банком в 83 млрд рублей.

Строительство моста предусмотрено в плане дорожного строительства России на период 2023-2027 годов с объемом финансирования 35,1 млрд рублей из всех источников.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Как отмечают власти региона, ввод объекта "обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии", объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток - до 8 млн человек в год.

Первый этап проекта прошел экспертизу, он предусматривает подготовительные работы, которые уже ведутся. Само строительство будет на втором этапе.