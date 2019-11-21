Ленский мост включен в лист ожидания плана модернизации инфраструктуры

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по транспорту включила Ленский мост и еще пять мостовых переходов в Якутии в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии.

На заседании комиссии, которое прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова, рассматривались проекты, не обеспеченные финансированием, но рекомендованные и ожидающие включения в федеральные паспорта КПМИ в случае определения дополнительных источников.

"Принято решение включить строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, а также возведение еще пяти мостов в Якутии в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года - с возможностью реализации при выделении дополнительного финансирования", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

По информации Бычкова, помимо Ленского моста, речь идет о четырех мостовых переходах через реку Вилюй, а также через реку Алдан на 389-м километре автодороги "Колыма" Якутск-Магадан.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств, и решение о его строительстве может быть принято до конца года.

Предполагается, что мост через Лену в Якутии свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.

Предполагается, что мост вантовой конструкции будет иметь две полосы движения. Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей, в том числе каждый пятый автомобиль - грузовой. По данным "Коммерсанта", стоимость строительства оценивается в 63,7 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд рублей - расходы инвестора, 54,2 млрд рублей - капитальный грант бюджета. С НДС расходы оцениваются в 82,9 млрд рублей, расходы по уплате налога лягут на инвестора, совокупные инвестиции которого, таким образом, составят 28,6 млрд рублей. О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation.

В случае выделения гранта из бюджета, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.