Строящийся мост через Лену в Якутии будет платным для грузовиков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Якутии строящийся мост через реку Лену будет платным для проезда грузовых автомобилей, а для легковых автомашин проезд по нему будет бесплатным, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Якутии Кирилл Бычков.

"Для легковых машин мост будет бесплатным, а для грузовых машин проезд по мосту будет платным. Допустимая осевая нагрузка - по 14 тонн на ось. Но это с большим запасом, можно по специальному допуску проходить по мосту с двойной нагрузкой на ось. Конструкция моста это позволяет", - заявил он.

"На мосту будет две полосы шириной 5,5 м каждая. Это позволит, в случае внештатной ситуации на мосту, сделать объезд по встречной полосе или реверсивное движение. Прогнозируемый трафик - порядка 5 тысяч автомобилей в сутки. Разрешенная скорость проезда по мосту планируется 120 км/ч", - сказал Бычков.

Он пояснил, что мост представляет собой вантовую конструкцию, высота центрального пилона - почти 285 метров. Всего у моста будет 26 опор, под которые придется забетонировать 920 свай. Длина свай в опорах достигает более 40 метров. Общая длина моста вместе с автомобильными подходами - более 14 км.

"При выборе проекта мы остановились на вантовом варианте, потому что паводковая и ледоходная ситуация обуславливает необходимость максимального расстояния между опорами моста. Пролет моста по проекту составляет 840 метров. Это позволит избежать заторов льда и уменьшить паводковый риск на прилегающих территориях. Кроме того, выбранная локация для возведения моста является безальтернативной. В этом месте минимальное изменение русла рек, минимальный перепад высот при строительстве берегоукрепительных сооружений. За счет этих сооружений гидрологическая обстановка в этом месте наоборот должна улучшиться", - считает Бычков.

Он добавил, что Ленский мост позволит сократить путь от Новосибирска до Магадана почти на 1 тысячу км.

"Переходы не круглогодичные, в виде паромов и зимников, - небезопасные. Паромы в летний сезон часто переполнены, возникают очереди и внештатные ситуации. Новые паромы закупаются, но их очень быстро становится недостаточно. При этом ограничивать или запрещать паромные переправы после строительства моста мы не планируем", - сказал Бычков.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.