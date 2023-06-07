Одно село в Херсонской области полностью затоплено, в трех вода поднялась по крыши

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Четыре населенных пункта Херсонской области остаются практически полностью затопленными в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Населенный пункт Корсунка, кроме последней улицы, весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши", - сказал он.

По словам Леонтьева, жертв удалось избежать благодаря тому, что дамба разрушилась не сразу, а в течение пяти часов.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию части жителей трех городских округов - это Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Семь человек считаются пропавшими. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.