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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Глава области подписал указ о введении режима ЧС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуировали с подтопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий, сообщила замгубернатора региона Татьяна Кузьмич.

"В пунктах временного размещения - 350 человек, но каждые полчаса ситуация меняется. Общая цифра, по данным МЧС: эвакуировано 1274, среди них 32 маломобильных гражданина", - сказала Кузьмич в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Замгубернатора уточнила, что в том числе 38 человек сняли с крыш домов, где они спасались от наводнения. Некоторые жители еще остаются на кровлях.

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"Вчера было проведено заседание оперативного штаба под председательством губернатора Херсонской области, был подписан им указ о введении режима ЧС на территории", - добавила она.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС только в Новой Каховке.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м, утром 7 июня начал снижаться. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсонская область Каховская ГЭС
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