Сенаторы одобрили закон о конфискации имущества у киберпреступников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Документ № 238005-8 дополняет перечень преступлений, в связи с совершением которых имущество может быть конфисковано.

Теперь в этом перечне будет неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло "уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Конфискация также последует, если такое преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, а также если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления; создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ или неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру государства.

Госдума окончательно приняла этот законопроект 30 мая.