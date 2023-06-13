Президент подписал закон о конфискации имущества у киберпреступников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ № 238005-8 дополнил перечень преступлений, в связи с совершением которых имущество может быть конфисковано.

Теперь в этом перечне - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло "уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

По закону, конфискация также последует, если такое преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, а также если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления; создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ или неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру государства.