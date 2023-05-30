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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Дума приняла закон о конфискации нажитого за счет преступлений с компьютерной информацией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Закон дополняет перечень преступлений, в связи с совершением которых может быть применена конфискация имущества.

Внесенный в палату группой депутатов законопроект № 238005-8 содержит поправки к статье 104.1 УК.

Теперь в перечне - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло "уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Согласно закону, конфискация также последует, если такое преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, а также если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления; создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ или неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.

Госдума
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