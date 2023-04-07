Прокуратура призвала разрешить следствию заводить криптокошельки для конфискации криптовалют

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре предложили разрешить следственным органам заводить криптокошельки или счета для изъятия и обращения в доход государства цифровых валют.

"Генеральная прокуратура всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь (в ситуации с криптовалютами) можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки", - сказала представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Мадина Долгиева на "круглом столе" в Совете Федерации.

По ее мнению, сделать это можно "посредством постановления правительства". "Необязательно для этого вносить изменения в уголовно-процессуальный закон. Потому что это длительный процесс", - добавила Долгиева.

Она также считает, что необходимо внесение изменений в закон об исполнительном производстве, чтобы после ареста Федеральная служба судебных приставов (ФССП) могла реализовать арестованную криптовалюту.

"Каким образом мы будем реализовывать конфискованное имущество? Здесь уже несколько вариантов. Либо мы идем по пути внесения изменений в закон об исполнительном производстве, либо может быть какое-то дополнительное постановление правительства", - сказала она.