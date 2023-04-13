В Госдуме предлагают конфискацию имущества и до 12 лет тюрьмы за создание финансовых пирамид

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вводит в Уголовный кодекс (УК) РФ определение "финансовая (инвестиционная) пирамида", за ее создание можно будет получить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, предлагается также ввести уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По словам собеседника агентства, поправки в УК оформлены в виде законопроекта и направлены главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в правительство РФ для получения официального отзыва.

Текущая ситуация

Источник напомнил, что в действующем Уголовном кодексе нет понятия "финансовая пирамида"; нарушения, которые по факту касаются финансовых пирамид, квалифицируются по ст. 172.2 УК - организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества в крупном размере, при которой выплата дохода проводится за счет привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной предпринимательской деятельности. Сейчас наказание по этой статье предполагает штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет. Деяние, сопряженное с привлечением денежных средств в особо крупном размере, наказывается штрафом до 1,5 млн руб. либо лишением свободы на срок до шести лет.

В пояснительных материалах авторы законопроекта обращают внимание, что данная статья работает уже семь лет, при этом с начала ее действия по август 2022 г. было возбуждено 24 уголовных дела, ни одно из которых не доведено до суда. Причина заключается в том, что мошенникам достаточно вложить собранные у граждан средства в любые активы.

Предложения депутатов

Для разрешения подобных ситуаций депутаты Госдумы предлагают принять ст. 172.2 УК в новой редакции: "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". В определении говорится, что это - "организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других". Также предлагается наказывать не только за организацию, но и руководство финансовой пирамидой или ее структурными подразделениями. Штраф может составить от 1 млн до 3 млн руб., ограничение свободы - на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения; с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, могут повлечь ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, отмечается в документе.

Существенно вырастают сроки наказания в том случае, если финансовая пирамида создана преступной группой; с привлечением денег, имущества в особо крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, говорится в законопроекте. Срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В документе уточняется, что лицо, активно способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности финансовой пирамиды, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Одновременно УК предлагается дополнить статьей об ответственности за рекламу финансовой пирамиды. Так, личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием СМИ, повлекшее вовлечение в пирамиду лиц с причинением значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб., либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. При отягчающих обстоятельствах (деяния, совершенные группой лиц; по предварительному сговору; неоднократно; с использованием служебного положения) - ограничение либо лишение свободы может составить до четырех лет с конфискацией имущества, согласно документу.

Наказания в других странах

В пояснительных материалах авторы делают отсылки к законодательству Армении, где, по их информации, за аналогичные нарушения предусмотрено до восьми лет тюрьмы, и Казахстана - до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

"Ответственность за финансовое мошенничество в США подразумевает самые различные сроки и штрафы в зависимости от ущерба и количества пострадавших (наказание для организатора пирамиды М.Мэдоффа составило 150 лет лишения свободы). Исторически максимальный срок за организацию "финансовой пирамиды" получила гражданка Таиланда, от деятельности которой пострадали 15 миллионов граждан страны - более 140 тысяч лет", - аргументируют нововведения в пояснительной записке депутаты.

Сравнение с криптовалютой

В начале января 2022 г. ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором провел параллель между функционированием криптовалют и финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства, уверял регулятор.

В конце прошлой недели зампред ЦБ РФ Герман Зубарев сообщил, что регулятор для борьбы с финансовыми пирамидами хочет ограничить круг структур, привлекающих инвестиции граждан, только финансовыми организациями. На данный момент, согласно законодательству, привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц может любое юридическое лицо. Этим правом активно пользуются мошенники, отметил зампред ЦБ. "В целях противодействия финансовым пирамидам правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России", - сказал Зубарев в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривался отчет ЦБ за 2022 год.