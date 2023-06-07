Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленной территории

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды, поднявшийся в городе Новая Каховка в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, начала снижаться, сообщили в администрации городского округа в среду.

"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Власти опубликовали фотографии, на которых видно, что вода отступила с улиц как минимум на 10-15 метров.

Ранее сообщалось о поднятии уровня воды в Новой Каховке на высоту до 12 метров.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Российские власти возложили ответственность за разрушение на ВСУ. Возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.