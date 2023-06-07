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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Путин поручил главе МЧС организовать помощь в зоне затопления Херсонской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления Херсонской области работу по оказанию помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин поручил главе МЧС организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия", - сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры "обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины". Согласно сообщению пресс-службы, Путин назвал разрушение Каховской ГЭС "варварской акцией" киевских властей, "приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе".

Западные СМИ ранее сообщили, что Эрдоган в среду обсудил по телефону с Путиным обстановку вокруг Каховской ГЭС и предложил ему помощь в расследовании инцидента на этом объекте. "Эрдоган сказал Путину, что Турция готова помочь в расследовании взрыва на дамбе", - информирует Bloomberg.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Каховская ГЭС Херсонская область
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