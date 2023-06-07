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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Оперативная группа МЧС РФ направилась Херсонскую область

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу во главе с замминистра МЧС РФ Анатолием Супруновским, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС "организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия".

В РоссииПутин поручил главе МЧС организовать помощь в зоне затопления Херсонской областиЧитать подробнее

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Александр Куренков МЧС Каховская ГЭС Херсонская область
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