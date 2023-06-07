Эрдоган предложил создать комиссию по Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, РФ и ООН

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сформировать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".

Эрдоган также выразил готовность сыграть роль в достижении мира между Москвой и Киевом.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.