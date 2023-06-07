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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Эрдоган предложил создать комиссию по Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, РФ и ООН

Эрдоган предложил создать комиссию по Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, РФ и ООН
Фото: Yavuz Ozden / dia images via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сформировать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

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"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".

Эрдоган также выразил готовность сыграть роль в достижении мира между Москвой и Киевом.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Каховская ГЭС Украина РФ ООН
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