Число эвакуированных из затопленных зон Херсонской области увеличилось до 4 тысяч

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 4 тысяч жителей прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуированы с территорий, подтопленных в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Как отметил Сальдо, говорить о возвращении жителей в свои дома пока преждевременно.

"Сейчас в наличии около полусотни пунктов на почти 3 тысячи мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тысяч. Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы", - уточнил глава региона.

Днем в среду сообщалось о 1,5 тысячах эвакуированных.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м, 7 июня начал местами снижаться. Эвакуация потребовалась жителям 35 населенных пунктов трех городских округов – Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Семь человек числятся пропавшими. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывала электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.