Гросси проконтролирует соблюдение принципов безопасности ЗАЭС на следующей неделе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе запланированной на следующую неделю поездки на Запорожскую АЭС намерен дать оценку ситуации после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС и проверить соблюдение основных принципов безопасности станции, говорится в заявлении агентства.

"Гросси посетит ЗАЭС на следующей неделе, чтобы оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совету Безопасности ООН 30 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гросси намерен усилить присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, заменив текущую команду на более многочисленную.

"Сейчас, как никогда ранее, усиленное присутствие МАГАТЭ на электростанции имеет жизненно важное значение для предотвращения опасности ядерной аварии и ее возможных последствий для людей и окружающей среды", - цитирует своего главу агентство.

МАГАТЭ информирует, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища".

Агентство поясняет, что, если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, забор воды прекратится.

"Если нынешние темпы снижения воды сохранятся, уровень 12,7 м может быть достигнут в течение следующих двух дней", - заявили в МАГАТЭ.

По словам Гросси, "несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов.

"Крайне важно, чтобы на станции было достаточно воды для обеспечения необходимого охлаждения объекта в течение предстоящих месяцев", - заявил он.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.