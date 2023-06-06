МАГАТЭ пока не увидело угрозы для ЗАЭС после повреждения Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение части Каховской ГЭС в Херсонской области пока не угрожает напрямую Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Отсутствие воды в важнейших системах охлаждения в течение длительного времени привело бы к проблемам с топливом и неработоспособности аварийных дизельных генераторов. Однако наша нынешняя оценка ситуации показывает, что безопасности АЭС непосредственной угрозы нет", - говорится в его заявлении.

Гендиректор отметил, что повреждения Каховской ГЭС приведут к существенному падению уровня воды в резервуарах, используемой для охлаждения систем ЗАЭС. Пока, по данным специалистов МАГАТЭ, снижение водного уровня составляет 5 см за час. Однако поступление воды из основного источника еще может продолжаться несколько дней, заключил Гросси.

В настоящий момент персонал ЗАЭС пытается по максимуму закачать воду в охлаждающие системы станции. Однако есть и альтернативные источники водоснабжения.

"Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю, и теперь она крайне важна. Я поеду", - резюмировал глава МАГАТЭ.

Комментарий Кремля

"По Запорожской атомной электростанции есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов, о том, что сейчас никакой угрозы и опасности нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За более детальной информацией по этому вопросу он посоветовал обращаться к специалистам.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник подписал распоряжение о введении режима ЧС в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.