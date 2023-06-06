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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Гросси лично возглавит миссию по ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник заявил, что ввиду ситуации на Каховской ГЭС он лично отправится на следующей неделе на Запорожскую АЭС, где пройдет ротация экспертов агентства.

"Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения Каховской ГЭС, я буду возглавлять следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой", - написал Гросси в социальной сети.

Он указал, что это "крайне важный момент в сфере ядерной безопасности".

Ранее во вторник глава МАГАТЭ заявлял, что разрушение части Каховской ГЭС в Херсонской области пока не угрожает напрямую Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Отсутствие воды в важнейших системах охлаждения в течение длительного времени привело бы к проблемам с топливом и неработоспособности аварийных дизельных генераторов. Однако наша нынешняя оценка ситуации показывает, что безопасности АЭС непосредственной угрозы нет", - говорится в его заявлении.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

МАГАТЭ ЗАЭС
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