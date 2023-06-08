В "Росатоме" заверили в надежной защите российских АЭС "независимо от расположения"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские АЭС надежно защищены, несмотря на участившиеся в последнее время попытки нарушить их работу, в том числе посредством атак беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надежно защищены независимо от территориального расположения", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о надежности защиты российских АЭС в условиях участившихся атак БПЛА.

"Беспилотников стало больше. И в том числе (атак) на Запорожскую (атомную) станцию. Совместно с Росгвардией мы делаем всё, чтобы защитить и физически, и с точки зрения кибератак наши атомные станции", - сказал Лихачев, добавив, что "попытки нарушить работу станции не прекращаются".

"Кроме попыток каждый день прилета беспилотников в зоны работы атомных станций, существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах", -отметил он.

По словам гендиректора "Росатома", на такие сообщения следует реакция: "По каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие, так называемые мероприятия – как с Росгвардией, так и с ФСБ".

"Но ситуация непростая, прежде всего психологически. Самый главный материал, который разрушается, это психика людей. (...) но мы делаем все, чтобы коллектив в это сложное время поддержать и морально, и материально. И конечно, получаем очень высокую отдачу от коллектива", - сказал Лихачев.