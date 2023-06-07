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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе Артемовска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили восемь попыток наступления армии Украины (ВСУ) в районе Артемовска (Бахмута), не дав ВСУ вклиниться в оборону группировки, заявили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовск", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

Он заявил, что в течение прошедших суток активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западной окраины Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка.

Также, по словам Конашенкова, отражено наступление 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка.

"Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено", - заявил представитель Минобороны.

По его данным, в ходе боев за сутки потери украинской армии составили: до 415 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б".

Кроме того, российские военные отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Нескучного и Новодонецкого в ДНР и Левадного в Запорожской области, отметил Конашенков.

"На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сказал он.

"Отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил", - заявил представитель Минобороны РФ.

ВСУ Минобороны РФ Бахмут Артемовск
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