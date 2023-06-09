МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине в связи с затоплением, произошедшем из-за разрушения Каховской ГЭС.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в связи с затоплением в Новой Каховке", - написал он в твиттере.

К записи также прикреплено видеообращение Гросси, в котором он в очередной раз рассказывает, что в ближайшее время возглавит делегацию, которая отправится на Украину, в том числе посетит Запорожскую АЭС. В ходе этой поездки он представит новый план помощи МАГАТЭ президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ намерены оценить влияние произошедшей аварии на питьевую воду, здоровье людей, состояние почвы и водных ресурсов, жизненно важной инфраструктуры.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. Погибли люди. Возникли риски для водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал, а также для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

8 июня МАГАТЭ запросило доступ к месту измерения уровня воды в Каховском водохранилище.