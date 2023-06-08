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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Минэкономразвития планирует запуск групповых безвизовых поездок между РФ и КНР до конца года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сроки возобновления групповых безвизовых турпоездок между РФ и КНР пока не определены, режим планируется запустить в этом году, сообщил в четверг замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", - сказал он в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!".

Как отметил Вахруков, российская сторона пока не получила список уполномоченных туроператоров от КНР.

"Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает процесс", - заключил он.

Минэкономразвития в конце февраля объявило о возобновлении действия соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и КНР от 2000 года, приостановленного во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группах от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Однако дата перезапуска безвизовых поездок между двумя странами до сих пор не определена.

Минэкономразвития Китай КНР
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