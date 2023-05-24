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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

В Минэкономразвития главной помехой для туризма в ЕАЭС назвали банковские ограничения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главным вызовом в развитии туризма между странами Евразийского экономического союза сейчас являются ограничения безналичных банковских расчетов, Россия планирует уже в этом году создать виртуальную карту "Мир" для иностранных туристов, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Он заявил это на Евразийском экономическом форуме.

"Мы сталкиваемся с определенным набором вызовов. Главный вызов связан с теми ограничениями, которые сегодня у нас есть в банковских расчетах между странами, в безналичных расчетах прежде всего. Мы активно занимаемся решением этого вопроса. Надеемся уже в этом году сделать доступной для въездного туризма в России использование виртуальной карты "Мир", когда турист может из своей страны забронировать поездку, а по прибытию получить уже физическую карту "Мир" для того, чтобы иметь возможность рассчитываться в России", - сказал Вахруков.

Вторым важным моментом развития взаимного туризма замминистра назвал единые стандарты качества туристических услуг.

"Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, а мы такую цель перед собой ставим, то и стандарты оказания качества услуг должны быть едиными. Чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что четыре звезды в России - это тоже самое, что и четыре звезды во всех остальных странах союза", - сказал он.

"Поэтому предлагаем здесь активно двигаться к гармонизации стандартов, которые касаются не только гостиниц, но и качества услуг, стандартов сервиса, пляжей и другой инфраструктуры", - добавил замминистра.

Ранее он сообщил, что в 2022 году между странами ЕАЭС было совершено 6 млн туристических поездок.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Государства-наблюдатели - Молдавия, Узбекистан и Куба.

Дмитрий Вахруков ЕАЭС Минэкономразвития
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