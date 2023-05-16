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Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Икона "Троица" работы Андрей Рублева будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее она будет направлена на плановую реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима, сообщили в Минкультуры РФ.

При этом в ведомстве отметили, что икона, являющаяся частью государственного музейного фонда РФ, будет передана Русской Православной Церкви на долгосрочное ответственное хранение.

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"Процессы перемещения объекта культурного наследия федерального значения будут сопровождаться экспертами, в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности. Хранение иконы будет осуществляться в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима", - добавили в министерстве.

15 июня стало известно о том, что образ "Троица" Андрея Рублева будет возвращен Русской православной церкви. "В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В.В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", - сообщил в понедельник сайт РПЦ.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат его кисти.

Андрей Рублев Минкультуры РПЦ Троица
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