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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Что произошло за день: пятница, 9 июня

Собянин - кандидат в мэры Москвы от "Единой России", ЦБ сохранил ключевую ставку, в Воронеже беспилотник повредил дом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не выполнили поставленных перед ними задач и понесли значительные потери. По словам президента РФ, неудачи контрнаступления Киева связаны, в том числе, с эффективностью современных российских вооружений, а также правильной организацией и управлением войсками.

- Собянин стал кандидатом в мэры Москвы от "Единой России". На голосование также была вынесена кандидатура вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Собянина поддержали единогласно.

- Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Белоруссию после 7-8 июля, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых в шестой раз подряд. Регулятор ужесточил сигнал о будущей направленности ДКП на фоне растущих проинфляционных рисков. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила возросшую вероятность повышения ключевой ставки.

- В Воронеже беспилотник влетел в жилой дом. Пострадали три человека, ремонт здания планируется провести за несколько дней. Возбуждено уголовное дело о теракте. В этот же день беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области, в Белгороде дрон упал на офисное здание.

- Верховный суд Нидерландов подтвердил передачу крымского "скифского золота" Украине. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес решение о передаче коллекции Украине. Музеи Крыма и власти региона обратились в январе 2022 года с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

- Авиакомпании с 12 июня смогут летать по укороченному маршруту в открытые аэропорты юга РФ.

- Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков. Новые условия не затронут входящие переводы, зачисляемые на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

- ФССП автоматизировала процесс возбуждения исполнительных производств в отношении должников.

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