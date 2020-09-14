Введение масочного режима в Турции не отпугнуло российских туристов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Турции у россиян в сентябре выше, чем был в августе, ужесточение мер безопасности в стране из-за коронавируса на него не повлияло, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На прошлой неделе консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в условиях распространения коронавируса. Кроме того, в Анталье был введен запрет на проведение шумных вечеринок после полуночи.

"После введения масочного режима некоторые турагентства думали, что спада бронирований не избежать: россияне считают ношение масок не слишком эффективной мерой, поэтому многие не соблюдают правило. Однако практически все туроператоры отмечают стабильные продажи направления на ближайшие даты", - рассказала Ломидзе.

Она отметила, что требование об обязательном ношении масок может вовсе не коснуться российских туристов, потому что большинство из них не покидают территорию отеля во время отпуска. "Туристы осведомлены о том, что на территории отелей, в том числе, на пляжах маски не нужны и спокойно бронируют Турцию. Если даже где-то владельцы гостиниц и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи", - сказала она.

Как считают туроператоры, сентябрь по объему турпотока из России в Турцию может быть существенно лучше августа. "Продажи могли бы быть еще выше, если бы не опасения российских туристов, связанные со второй волной коронавируса после 20 сентября. Думаю, что после прохождения этого "психологического рубежа", если ничего не случится, число бронирований вырастет", - считает Ломидзе.

Россия возобновила авиасообщение с курортами Турции 10 августа. Только в Анталье за последний месяц лета отдохнули более 330 тыс. российских туристов.