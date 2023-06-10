Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ущерб инфраструктуре Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценен в 11,5 млрд рублей, сообщил в субботу председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом инфраструктуре области - соцобъектам, дорогам, сетям и т.д. - завершен. Он измеряется колоссальной суммой - 11,5 миллиардов рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", - написал он в своем телеграм-канале.

Алексеенко заявил, что комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.

Ранее в субботу врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что Днепр войдет в привычное русло после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области к 16 июня.