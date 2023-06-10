Две украинские баллистические ракеты сбиты в Крыму

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила утром в субботу в Крыму две украинские баллистические ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках, также ранее было официально известно о двух отраженных атаках баллистических ракет.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.