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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Что случилось этой ночью: суббота, 10 июня

Две украинские ракеты сбиты в Крыму, протесты в Ираке, антипиратская операция итальянских военных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Две украинские баллистические ракеты сбиты в Крыму. Никто не пострадал.

- "Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры. Собрание владельцев акций будет проведено 30 июня.

- Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ. Таким образом они оспаривают проект нового государственного бюджета.

- Итальянский спецназ начал операцию по освобождению турецкого судна, на которое в море напали мигранты. Ситуация на борту уже под контролем у военных.

- Проезд на регулярных речных маршрутах в Москве по "Тройке" будет стоить 150 рублей. Такая возможность появится с 1 сентября 2023 года.

- МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом объявил Рафаэль Гросси.

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