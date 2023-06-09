В МАГАТЭ проверят данные РФ об атаке беспилотников на Запорожскую ТЭС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона проинформировала МАГАТЭ об атаке беспилотников на Запорожскую ТЭС, и эксперты МАГАТЭ проведут оценку этой информации, говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу.

"Гендиректор Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ проведут независимую оценку этой информации, для которой потребуется доступ к распределительному устройству Запорожской ТЭС", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что российская сторона проинформировала МАГАТЭ о том, что "удары с использованием дронов-камикадзе" фиксировались в четверг и пятницу на распределительное устройство Запорожской ТЭC, которая ранее использовалась для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС.

Ранее об атаке на ТЭС заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Кроме событий на Каховской ГЭС, мы имеем усиление давления на Запорожскую атомную станцию. Вчера в течение полутора часов было четыре прилета, судя по всему, это беспилотники-камикадзе", - сказал он журналистам в пятницу. Лихачев отметил, что два сотрудника пострадали.

Запорожская ТЭС входит в инфраструктуру Запорожской АЭС, находится в непосредственной близости к крупнейшей атомной станции в Европе.