Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Российские военные заявили об отражении двух атак ВСУ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные отбили две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и авдеевском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделениями "Южной" группировки войск отбито две атаки противника на лисичанском и авдеевском направлениях. Противник понес потери в живой силе", - сказал Астафьев.

По его данным, в районе населенного пункта Серебрянка артиллерией группировки уничтожено три боевых машины пехоты ВСУ и одна БМП в районе Богдановки.

"Оперативно-тактической авиацией нанесен бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной техники, а также по пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг".

Астафьев заявил, что экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" "нанесено поражение по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Ягодное".

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Верхнекаменского, Уманского и Победы. Также уничтожено артиллерийское орудие противника в районе Леваневского", - сообщил он.

По словам Астафьева, расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в районе деревни Кодема сбит украинский беспилотник "Лелека-100".

Авдеевка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Итальянский спецназ освобождает турецкое судно, на которое в море напали мигранты

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач

Исландия с августа приостановит работу посольства в РФ и понизит уровень дипотношений

Исландия с августа приостановит работу посольства в РФ и понизит уровень дипотношений

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Белоруссию после 7-8 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });