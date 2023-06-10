Российские военные заявили об отражении двух атак ВСУ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военные отбили две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и авдеевском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделениями "Южной" группировки войск отбито две атаки противника на лисичанском и авдеевском направлениях. Противник понес потери в живой силе", - сказал Астафьев.

По его данным, в районе населенного пункта Серебрянка артиллерией группировки уничтожено три боевых машины пехоты ВСУ и одна БМП в районе Богдановки.

"Оперативно-тактической авиацией нанесен бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной техники, а также по пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг".

Астафьев заявил, что экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" "нанесено поражение по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Ягодное".

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты в районах Верхнекаменского, Уманского и Победы. Также уничтожено артиллерийское орудие противника в районе Леваневского", - сообщил он.

По словам Астафьева, расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в районе деревни Кодема сбит украинский беспилотник "Лелека-100".