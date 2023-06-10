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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Днепр вернется в свое русло после разрушения ГЭС в Херсонской области к 16 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Днепр войдет в привычное русло после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области через неделю, сообщил в субботу врио губернатора Владимир Сальдо.

"По предварительным расчетам ПАО "РусГидро", Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщил Сальдо, всего с затопленных территорий эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Более 1,7 тысяч эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу.

Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра до отметки 7 метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Также начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 метра (с отметки 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки 5 метров до 4 метров).

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС Днепр РусГидро
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