Один человек погиб при обстреле пунктов размещения эвакуированных в Херсонской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли утром в субботу ракетный удар по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных территорий Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, с ночи также продолжаются обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Железный порт. Разрушен отель "Позитив".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 6 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли восемь человек.