Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили о возвращении группы российских военнослужащих из украинского плена.

"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минобороны РФ.