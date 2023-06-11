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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, в соответствии с которым официальными языками на территории региона признаются русский, украинский и крымско-татарский.

Соответствующий документ он опубликовал в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Установить, что на территории Херсонской области наряду с русским языком в официальных сферах общения в местностях компактного проживания соответствующего населения может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов Херсонской области - также крымско-татарский язык", - говорится в указе.

В соответствии с документом жителям Херсонской области гарантируется "право на использование родного языка, свободный выбор русского, украинского, крымско-татарского и иных языков народов Российской Федерации в качестве языка общения, воспитания, обучения и творчества".

Как добавил Сальдо, "важность и своевременность такого решения, во время нашего вчерашнего разговора, подтвердил президент России".

Русский, украинский и крымско-татарский языки будут использоваться в деятельности государственных и муниципальных органов, организаций, предприятий и учреждений Херсонской области. На трех языках также будут писаться наименования географических объектов, оформляться надписи, дорожные и иные указатели, говорится в указе.

Херсонская область Владимир Сальдо
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