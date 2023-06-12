Кириенко сообщил об обстрелах ВСУ мест эвакуации из зоны подтопления Каховской ГЭС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил в понедельник журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют (...) Они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть, как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди (стреляют)", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что "там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники". "Вот они стреляют прямо туда, где скапливаются люди", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.

По его словам, в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, "но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать". "Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности", - сказал Кириенко.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.