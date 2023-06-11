Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проверенной в Херсонской области воды

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области, где специалисты смогли отобрать пробы из распределительной сети, соответствуют нормативным показателям, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.

"Нарастающим итогом с 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, а также морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале. Питьевая вода соответствуют нормативным показателям", - сказали журналистам в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили о проводимой вакцинации населения от инфекционных заболеваний. Ситуация остается на постоянном контроле службы.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Херсонскую область после разрушения задвижек Каховской ГЭС дополнительно поставлены лекарства и направлены специалисты для работы с населением.