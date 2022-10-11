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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Арестован задержанный в Томске член банды Басаева

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Кировский суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из двух задержанных накануне членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению в ходе второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году и нападению на псковских десантников в 2000 году.

"Адильхан Елманбетов арестован на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Томской области.

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Ранее со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщалось о задержании в городе Нефтекумск Ставропольского края и в Томске двух членов банды Басаева, причастных к нападению на российских военных в 1999-2000 гг., в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.

По данным пресс-службы СКР, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Кроме того, следствие проверяет Елманбетова на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Шамиль Басаев Хаттаб Адильхан Елманбетов Томск
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