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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Магаса" к еще одному пожизненному сроку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ингушетии Али Тазиева по прозвищу "Магас" виновным в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд признал Тазиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для него пожизненный срок.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Тазиев и его сообщники совершили нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера.

Тазиев осужден за создание и руководство бандой (ч. 1 ст. 210 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (ст. 317 УК РФ), повреждение чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 3 ст. 223 УК РФ).

В апреле 2021 года ему отказали в рассмотрении дела с участием присяжных.

До этого он уже был осужден на два пожизненных срока за теракты и покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году. Он, в частности, причастен к нападению боевиков на правоохранительные структуры Ингушетии во главе с Шамилем Басаевым в 2004 году.

Ингушетия
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