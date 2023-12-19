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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

В Дагестане задержан предполагаемый участник банды Басаева

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Житель Дагестана Ибрагим Магомедов задержан по подозрению в участии в нападении на республику в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный - гражданин России 1973 года рождения. Его задержали в селе Новосаситли Хасавюртовского района и доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Спецслужбы продолжают розыск участников терактов прошлых лет, заверили в ФСБ.

В Следственном комитете напомнили, что вооруженные формирования Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек в сентябре 1999 года совершили нападение с территории Чечни на жителей и организации Дагестана и захватили селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Погибли 99 и ранены 238 человек, в том числе военные, сотрудники правоохранительных органов и гражданские местные жители.

Также 5 сентября 1999 года участники банды обстреляли Дом культуры в селе Новолакском, в здании в тот момент находились 25 сотрудников ОМОН УМВД по Липецкой области. Погибли двое омоновцев, и еще шестеро были ранены.

В СК уточнили, что Магомедов арестован. Следствие устанавливает его роль и конкретные действия в 1999 году и проверяет на причастность к иным преступлениям.

Дагестан ФСБ Хасавюрт Хаттаб Чечня СКР Шамиль Басаев
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