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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

SSJ-100 с отказавшим автопилотом совершил экстренную посадку в "Шереметьево"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолет "Суперджет" из Ульяновска с отказавшей системой управления приземлился в Москве, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет произвел посадку в "Шереметьево", никто не пострадал", - сказали в экстренных службах.

Ранее командир лайнера Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Ульяновска, связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления самолетом. Было принято решение совершить экстренную посадку, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Как сообщил "Интерфаксу представитель авиакомпании "Россия", в полете у лайнера отказал автопилот.

"Во время выполнения рейса Ульяновск - Москва (Шереметьево) FV6076 командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем Superjet 100 было принято решение следовать в аэропорт назначения - Шереметьево. При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью", - сказал он.

Лайнер сел в штатном режиме в 14:39, добавили в авиакомпании.

Шереметьево
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