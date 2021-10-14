Страховщики ОСАГО ожидают пересмотра лимитов по жизни и здоровью в 2022 году. Обзор

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Страховщики ОСАГО ожидают возвращения депутатов Госдумы к работе над законодательными изменениями в области ОСАГО, лимит выплат по рискам ущерба жизни и здоровью пострадавших в ДТП может быть увеличен в 4 раза, доля таких выплат объеме возмещений по ОСАГО составляет около 10%, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

В целесообразности увеличения лимитов выплат в ОСАГО по ущербу жизни и здоровью уверены автостраховщики, законодатели, представители Банка России и Минфина.

Но реализация этой инициативы "была отложена в свое время, чтобы избежать дополнительного влияния на повышение тарифов в ОСАГО", напомнил "Интерфаксу" президент РСА Игорь Юргенс. Он добавил, что в пакет изменений по ОСАГО могут войти и некоторые другие инициативы, в том числе о выплатах в ОСАГО без учета износа деталей и узлов транспортного средства.

Точную оценку влияния на тарифа от перехода на выплаты по жизни с лимитом 2 млн рублей вместо 500 тыс. рублей "провести пока невозможно", обратил внимание Ефремов. Эта позиция в отчетности страховщиков ОСАГО не выделяется отдельно, оценка доли в 10% приводится экспертно.

"В составе выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ОСАГО значительная часть приходится на выплаты в объеме полного лимита - 500 тыс. рублей. При этом может случиться так, что сразу после аварии (в течение 27 дней) осуществляются выплаты по возмещению ущерба здоровью, если причиной стало ДТП. В случае смерти пострадавшего в этот срок из-за травм в результате ДТП страховщик ОСАГО выплачивает полную сумму по риску "смерть"", - отметил он.

Ефремов добавил, что правительство РФ ставит глобальную задачу радикального снижения числа аварий со смертельным исходом на дорогах, тенденция к снижению статистики гибели людей в ДТП отмечается последние несколько лет. "Однако пока пострадавшие в ДТП нуждаются в адекватной страховой защите, мы считаем несправедливым подход, при котором в законе об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами выплаты за ущерб жизни и здоровью определены на уровне 2 млн рублей, а пострадавшим, к примеру, пассажирам такси или просто пассажирам легкового транспорта эти выплаты ограничены 500 тыс. рублей- лимитом, установленным в законе об ОСАГО", - сказал Ефремов.

Без повышения базовых тарифов ОСАГО пересмотр лимитов не может состояться, убежден он. "Расчеты влияния увеличения лимитов выплат в ОСАГО по ущербу жизни и здоровью РСА пока не проводил, но при необходимости, если такая задача законодателями перед отраслью будет поставлена, ее союз решить может", - добавил Ефремов.

Он также сообщил, что страховщики отмечают тенденцию роста числа мошенничеств в сфере выплат по ущербу жизни и здоровью в РФ, увеличение лимитов в ОСАГО активизирует ее. Рост таких выплат заметен не только в ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) как саморегулируемая организация в число первоочередных задач включает налаживание обмена страховщиков информацией с госведомствами, в том числе с лечебными учреждениями, используя обезличенные форматы данных.

Нововведений в ОСАГО ждут в 2022 году

Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО СК "ВСК" Татьяна Кудрявцева сообщила "Интерфаксу", что "убытки по жизни и здоровью в ОСАГО по портфелю ее компании составляют относительно небольшое количество, но заметна тенденция к увеличению таких выплат и росту показателя средней выплаты".

Глава дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев, комментируя тему, отметил, что "основная масса выплат в ОСАГО связана с причинением вреда имуществу в результате ДТП, и, как правило, выплаты по ущербу жизни и здоровью в ОСАГО связаны с крупными ДТП". По оценке Княгиничева, "пока в России уровень мошенничества в сфере страховых выплат по жизни и здоровью ниже, чем в Европе".

По данным департамента безопасности СК "РЕСО-Гарантия", основной схемой страхового мошенничества в этой сфере остается предоставление подложных документов.

"Как правило, это документы несуществующих уголовных дел, изготовленных несуществующими должностными лицами МВД, судов, медицинских учреждений, в отношении пострадавших либо не существующих, либо существующих в реальности, но не имеющих отношение ни к ДТП, ни к вреду здоровью", - сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

"В общем объеме выплат по ОСАГО доля выплат по жизни и здоровью находится на уровне 4-5%, имеет тенденцию к росту. Причинами роста выплат следует считать улучшение информированности граждан и упростившуюся процедуру выплат", - продолжил он.

Решение об увеличении лимитов выплат в том числе зависит от правительства страны, считает Иванов (оно коснется всех бюджетных автопарков - прим. ИФ). Если такие поправки будут приняты, то, скорее всего, не в этом, а в следующем году. Он напомнил еще об одной отложенной новелле с изменениями в закон об ОСАГО, предусматривающей переход на выплаты без учета износа деталей автомобилей при расчете выплат. Ее появления также ожидают в новом законопроекте об ОСАГО, она также повлечет рост тарифов.

"Несомненно, все это приведет к увеличению цены полиса ОСАГО. Если говорить о влиянии отмены износа в выплатах, то повышение ожидается на уровне 35-40%. В случае увеличения лимита по жизни и здоровью до 2 млн рублей, с учетом прогнозируемой динамики обращений, рост может составить до 70%. При этом сдерживающим фактором роста средней премии по полису "автогражданки" останется жесткая конкуренция на рынке ОСАГО. Влияние конкуренции было неоднократно продемонстрировано: даже при росте цен на ремонт автомобилей средняя премия оставалась стабильной", - сказал Иванов.

По данным РСА, по итогам 1-го полугодия 2021 года более 94% водителей получили скидку по КБМ, а общее количество "аккуратных" водителей выросло на 3,3 млн человек. "Это косвенно свидетельствует об эффективности уже состоявшихся изменений системы тарификации в ОСАГО", - уверен Княгиничев из "Ингосстраха". Водители понимают, что аккуратная манера вождения приводит к снижению стоимости ОСАГО. На текущий момент, несмотря на комплексное улучшение ситуации, рынок все еще нуждается в дальнейшем реформировании, сохраняются "недотарифицированные" сегменты - это такси, общественный транспорт и грузовые ТС, принадлежащие физическим лицам, ситуация в этих сегментах уже "давит" на тарифы в ОСАГО, отметил представитель "Ингосстраха".

По данным РСА, за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, средняя премия оказалась немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5410 рублей, это меньше показателей 2019 года. В 2019 году вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Теперь страховщики ОСАГО рассчитывают начать с регулятором новый тур переговоров о границах тарифного коридора в ОСАГО, они обращают внимание, что стоимость корзины основных запчастей в ремонте автомобиля растет несколько лет подряд в среднем на 0,9% в месяц. Новые границы ценового коридора в ОСАГО пока не обсуждались, но при корректировке должны будут учитываться предстоящие законодательные инициативы и их влияние. Предполагается, что работа будет вестись одновременно по всем направлениям.

По прогнозу агентства "Эксперт РА", общие сборы страховщиков ОСАГО в 2021 году могут увеличиться на 4-5% к уровню прошлого года. Сборы российских страховщиков ОСАГО в 2020 году, согласно данным Банка России, выросли на 2,4% по сравнению с 2019 годом и составили 220 млрд рублей.