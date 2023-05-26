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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

СКР заявил об участии в боевых действиях на стороне Украины более 2 тыс. иностранцев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч иностранцев из 70 государств воюют против РФ на стороне Украины, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Согласно сообщению, председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание, в ходе которого его первый заместитель Эдуард Кабурнеев сообщил о расследовании уголовных дел "о привлечении Украиной наемников из иностранных государств".

"Кабурнеев отметил, что, исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более двух тысяч из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время в суды направлено 80 уголовных дел. Часть из них уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров.

"Военными следственными органами СК России продолжается работа по выявлению интернет-сайтов, содержащих недостоверную информацию о деятельности военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Установлено 25 таких ресурсов, 9 из которых по инициативе следствия уже заблокированы", - говорится в сообщении СК РФ.

СК РФ Украина
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