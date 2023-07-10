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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в ходе специальной военной операции (СВО) ликвидированы 4845 иностранцев, которые воевали на стороне украинской армии.

"По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников, в подавляющей части из США, Канады и европейских стран", - заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, "сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников".

"Всего с 24 февраля 2022 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась", - сообщили в Минобороны.

"Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.)", - заявили в министерстве.

"Российские Вооруженные силы в ходе проведения специальной военной операции продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины", - сообщили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ВСУ
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