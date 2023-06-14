Уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизился почти до нулевой отметки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вода практически ушла из пострадавших от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой пристани в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений - 5 м", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что за минувшие сутки из затопленных округов были спасены 142 человека, включая 10 детей и 13 маломобильных граждан. "За все время эвакуированы более 7,2 тысяч человек, из них 421 ребенок и 138 маломобильных", - сообщил он.

"В пунктах временного размещения организована работа по выдаче лицам, пострадавшим вследствие разрушения Каховской ГЭС, справок о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости", - добавил Сальдо.

По его словам, всего поступило более 760 заявок на выплаты, выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека начнется 14 июня.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Москве заявили, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия, ответственность за которую несет украинская сторона.