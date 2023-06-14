Минобороны РФ сообщило о подписании контрактов с еще 10 подразделениями добровольцев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представитель российского министерства обороны и десять командиров добровольческих бригад и отрядов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, подписали контракт, сообщает ведомство в среду.

"Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса", - говорится в сообщении.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с российским военным ведомством, это придаст им необходимый правовой статус.

12 июня министерство заявило, что подписан первый контракт с добровольческим формированием в зоне СВО - отрядом спецназа "Ахмат".

"Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", - сказал тогда Алексеев.

"Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены, и самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции" - заявил генерал.

Приказом министра обороны России Сергея Шойгу "определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с министерством обороны РФ, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", заявили в ведомстве 10 июня.

Замминистра обороны РФ Николай Панков сообщил 10 июня, что "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту".

"Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - сказал Панков.

По его словам, "приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций".

10 июня Панков сообщил, что в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере.