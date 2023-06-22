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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минобороны РФ сообщило о подписании контрактов с более чем 20 добровольческими формированиями

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 20 добровольческих формирований, участвующих в операции на Украине, подписали контракты с российским военным ведомством, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что эти контракты определяют правовой статус добровольцев в зоне проведения военной операции на Украине, а также предоставляют добровольцам и членам их семей установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

Командиры еще четырех добровольческих подразделений, находящихся в зоне боевых действий, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым, сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе российской группировки министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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